Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ_КОРОТАЕВ

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Далеко не все дети, над которыми издеваются, рассказывают о своей боли близким и просят вмешательства взрослых.

Травля может привести к последствиям, выходящим далеко за пределы психики одного человека. Отчаяние, с которым сталкиваются жертвы буллинга, порой выливается в акты насилия, попытки отомстить обидчикам и всему миру. Шагом к безопасности является внимательность, которую должны проявлять родители к своим детям. Но порой они даже не знают, что переживает их чадо каждый день в школе или во дворе. В интервью «Известиям» психолог Яна Власова подчеркнула, что далеко не всегда дети рассказывают о травле или просят помощи у матери с отцом. Но есть признаки, по которым можно выявить проблему.

Эксперт отметила, что в большинстве подобных случаев появляются повышенная тревожность, неустойчивость или сниженный фон настроения, раздражительность, замкнутость, бессонница, страхи. Нередко дети просят перевести их в другое учебное заведение или удаляют свои аккаунты в соцсетях, у некоторых наблюдаются проблемы с пищеварением и головные боли. А порой жертвы прячут свою беспомощность под намеренно вызывающим поведением. Они чувствуют себя одинокими, очень застенчивы и не доверяют окружающим.

«Важно обращать внимание на любые необычные изменения настроения: например, если активный ребенок вдруг становится замкнутым, подавленным. Нужно забеспокоиться, если у ребенка нет друзей в школе, постепенно сужается круг общения в других местах, а заводить новые знакомства становится все труднее», — сказала главный эксперт программы «Травли NET» Мария Афонина.

Жертвы буллинга часто долго не могут уснуть, просыпаются ночью, днем сонливы. Признаки травли могут быть и очевидными — синяки, порванная или грязная одежда, пропавшие вещи. При этом ребенок не может внятно объяснить, что произошло. Если его обзывают и унижают, он может скрывать это от близких, боясь показаться слабым или встретить насмешливую реакцию. Это бывает с теми, кого дома или в школе убедили — буллинг не бывает беспричинным. На самом деле объектом становятся и худые, и полные, и отличники, и двоечники, и тихони, и лидеры.

Можно ли помочь жертве без участия психолога?

Эксперты сходятся во мнении, что психолог нужен каждому человеку, пережившему травлю. Или хотя бы консультация со специалистом очно или по телефону горячей линии. Но еще важнее этой помощи — отношения с семьей. Ребенок должен быть уверен, что родители способны его защитить. Необходимо говорить с детьми откровенно, узнавать о его делах и круге общения, убеждать, что вы всегда на его стороне. Узнав о проблеме, нужно заручиться поддержкой классного руководителя, важно преподносить ее открыто, называя вещи своими именами — это буллинг. И ни в коем случае нельзя искать причины издевательств в самом ребенке.

«Он ни в чем не виноват и не мог повлиять на ситуацию. Ваша поддержка и принятие — ключевой ресурс для ребенка в этой сложной ситуации. Если ребенок увидит, что вы подавлены, унижены или впадаете в агрессию, он, скорее всего, попытается поберечь ваши чувства — закроется, вместо того чтобы открыться», — говорит эксперт федерального антибуллингового проекта «Каждый важен» Елена Горинова.

Просить свое дитя потерпеть или измениться бесполезно, и это травмирует. Молчать, боясь потерять место в хорошей школе недопустимо. Как и сдерживать свои чувства, отказываться от активной позиции защитника из-за собственных страхов. Как отмечает Горинова, на одной чаше весов реализация родительских стратегий в отношении будущего ребенка, на другой — жизнь ребенка, его здоровье. И порой лучше перевести в другую школу, это может сберечь ребенка. Помните, что половина жертв со временем задумываются о самоубийстве. Это не шутка и не временная сложность.

Одна из острых проблем сегодня — несистематическая профилактика буллинга. Чаще всего вопрос обсуждается после очередной трагедии. Не только родители, но и школа ответственны за это. Кроме того, информации о предупреждении этих трагедий достаточно в открытом доступе. Общественные организации охотно делятся своими наработками с желающими и нуждающимися.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как знаменитости справлялись с буллингом в школе.