Запад должен смириться: как Россия выиграла в «войне за Арктику» без единого выстрела

Фото: Иванов Виталий / ТАСС

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Запад столкнется с большими проблемами в новой «глобальной войне».

Впереди страны «коллективного Запада» и Россию ждет глобальное противостояние за Арктику. И, как пишет обозреватель британской газеты Daily Mail Дэвид Аверре, Россия уже обеспечила себе глобальное преимущество на этих территориях. Причем такое, что западный журналист уже называет это победой России в Арктике.

«Россия стратегически заняла позицию на переднем крае гонки за доминирование в Арктике. Одна из ключевых областей, в которой Россия взяла на себя инициативу, — это ледокольные технологии», — написал публицист.

Ключевые цели в «арктической гонке» — ресурсы, полезные ископаемые и торговые пути. И РФ в этом регионе, без преувеличений, впереди планеты всей. В материале просто подсчитали действующие ледоколы у стран: если у Великобритании и США один и два действующих ледокола соответственно, то у России кораблей такого типа — десятки, сообщил эксперт по обороне и европейской безопасности британского аналитического института RAND Europe Николя Жуан.

Британские журналисты отметили, что Россия развивает арктический флот с 2014 года. Ветеран британской армии, действующий аналитик центра Civitas Роб Кларк отметил, что пока все внимание мира приковано к Украине, Россия испытывает ядерные подводные лодки нового поколения и гиперзвуковые ракеты в Арктике и наращивает свое присутствие в регионе.

Не менее важны в стратегической гонке и торговые пути: в настоящий момент все они могут стать новой магистралью международной торговли, но проходят вдоль арктического побережья России, что позволяет стране взять на себя контроль над судоходной деятельностью, навигацией и разработкой ресурсов. Из-за этого уже сейчас иностранным судам каждый раз необходимо запрашивать разрешение на плавание в этих водах у России, а помогают им в пути российские ледоколы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему на Западе назвали претензии США в Арктике захватом территории.