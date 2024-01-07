Путин и семьи погибших военных встретили Рождество в церкви в Ново-Огарево
Фото, видео: 5-tv.ru
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Президент посетил Рождественскую службу в храме на территории Ново-Огарево.
Президент России Владимир Путин посетил Рождественскую службу в храме Спаса Нерукотворного Образа в Усово на территории Ново-Огарево. Он был там не один, а с семьями погибших военных.
Также помимо службы в храме и официальной встречи Путин отпраздновал Рождество с гостями, пригласив семьи героев, погибших в ходе спецоперации, за праздничный рождественский стол.
В ходе беседы Путин поздравил присутствующих с Рождеством, отметив, что этот праздник — яркое выражение братского единения народов России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла встреча Путина с семьями героев, погибших в ходе СВО.