Путин и семьи погибших военных встретили Рождество в церкви в Ново-Огарево

Фото, видео: 5-tv.ru

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Президент посетил Рождественскую службу в храме на территории Ново-Огарево.

Президент России Владимир Путин посетил Рождественскую службу в храме Спаса Нерукотворного Образа в Усово на территории Ново-Огарево. Он был там не один, а с семьями погибших военных.

Также помимо службы в храме и официальной встречи Путин отпраздновал Рождество с гостями, пригласив семьи героев, погибших в ходе спецоперации, за праздничный рождественский стол.

В ходе беседы Путин поздравил присутствующих с Рождеством, отметив, что этот праздник — яркое выражение братского единения народов России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла встреча Путина с семьями героев, погибших в ходе СВО.