Путин в канун Рождества встретился с семьями героев, погибших в ходе СВО

Фото, видео: 5-tv.ru

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Президент заверил семьи погибших героев СВО в поддержке со стороны государства.

Президент России Владимир Путин в канун Рождества встретился с семьями российских бойцов, погибших в ходе спецоперации. Он поздравил присутствующих с Рождеством, отметив, что этот праздник — яркое выражение братского единения народов России.

«Многие наши мужчины, мужественные, героические наши ребята, воины России и сейчас — в праздник — с оружием в руках отстаивают интересы нашей страны. Я хотел бы, чтобы мы вместе с вами поздравили всех с этим праздником», — сказал российский лидер.

Путин также заверил семьи погибших героев СВО в поддержке со стороны государства. Президент также отметил, что эта встреча должна быть ясным сигналом для чиновников о поддержке семей бойцов, защищающих Донбасс.