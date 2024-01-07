Золотой «Мармеладный»: Катя Лель зарабатывает больше, чем за 29 лет на эстраде

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Гонорар за концерт знаменитой певицы вырос с 900 тысяч до четырех миллионов рублей.

Певица Катя Лель снимает сливки своей внезапной мировой популярности — она востребована как никогда, а гонорары выросли в разы. Звезда работает на сцене 29 лет, но такого успеха, такого резкого взлета, пожалуй, в ее карьере еще не было. Новый год артистка начала со значительного увеличения капитала. Написанный Максимом Фадеевым хит, с которым она выступает вот уже 20 лет, принес-таки хорошие дивиденды. Как сообщается в материале KP.RU, Катя Лель на этой благодатной почве занялась созданием нового модного репертуара.

В одном из агентств по организации мероприятий рассказали, что до взлета песни «Мой мармеладный» средний гонорар исполнительницы за 45-минутный концерт составлял от 900 тысяч до миллиона рублей, в праздники он мог достигать 1,5 миллиона. Теперь представление обходится заказчикам в четыре миллиона минимум, при этом желающих множество. Корпоративы закончатся, и шоу, скорее всего упадет в цене. Миллионов до трех. Эксперты полагают, что на свадьбах и других частных торжествах Катя Лель войдет в топ-5 самых востребованных певиц в 2024 году.

Сама артистка о своих гонорарах говорить не спешит, хотя и не скрывает, что рада успеху. Призналась только, что они выросли в пять раз. На премии «Звезды хайпа» Лель рассказала 5-tv.ru, что ее райдер не изменился с тех пор, как «Мой мармеладный» стал мировым трендом. Исполнительница требует живого звука на сцене, темных штор в номере, чтобы крепко спать, ортопедическую подушку, а также отель и машину бизнес-класса.

Хит «Мой мармеладный» из альбома «Джага-джага» неожиданно попал в мировой топ-3 стримингового музыкального сервиса Spotify и стал лидером мирового чарта вирусных треков Viral 50. На всей планете блогеры наряжаются в меховые шубы и шапки, подражая стереотипному русскому стилю (тренд Slavic girl), и записывают видео под песню Кати Лель. Исполнительница продолжает без капли стеснения рассказывать о своих встречах с инопланетянами, но смеяться над ней все труднее — что бы ни говорила певица, какой бы ни была реакция аудитории, она на коне, при деньгах и вере в щедрость Вселенной.

Ранее Катя Лель рассказала 5-tv.ru, как высшие силы помогут ей найти новую любовь после развода.