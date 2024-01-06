ВСУ в рождественскую ночь нанесли удар по больнице и домам Донецка

Фото, видео: 5-tv.ru

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По предварительным данным, вероломный удар был нанесен из РСЗО HIMARS.

ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка в ночь с 6 на 7 января. Предварительно, боевики использовали РСЗО HIMARS. Последствия обстрела показал корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

Ударом задело городскую больницу и жилые дома. Выбиты двери и окна, пострадали фасады четырех зданий, всюду разбросаны осколки. Известно, что минимум четыре человека ранено.

Военкор «Известий» добавил, что этот случай — далеко не первый, когда ВСУ обстреливают дома мирных жителей в праздники.

По различным данным, удар ВСУ в рождественскую ночь был также нанесен по Буденновскому и Ворошиловскому районам.