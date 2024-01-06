Умер композитор и музыковед Виктор Екимовский

Фото: ВКонтакте / Виктор Екимовский / id14185909

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Известность композитору принесли прежде всего симфонические и камерно-инструментальные произведения.

Российский композитор, музыковед и председатель Ассоциации Современной Музыки Виктор Екимовский умер на 77 году жизни. Новость о смерти деятеля культуры была опубликована на сайте Союза композиторов России.

В некрологе отмечается, что Екимовский был «неукротимым новатором» и сторонником экспериментов. Известность композитору принесли прежде всего симфонические и камерно-инструментальные произведения. Союз композиторов России отметил, что Екимовский стал одним из тех, кто сформировал новое звучание современной классической музыки. Его сочинения регулярно исполняются в Москве и других городах России, а также за рубежом. Композитор является непременным участником практически всех отечественных музыкальных фестивалей, а также многих зарубежных.

«Композитор выступал как серьезный, глубокий, концептуальный художник и искатель нового музыкального языка», — говорится в сообщении.

Союз композиторов России также выразил соболезнования близким и коллегам Виктора Екимовского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поэт и актер Виталий Огородников умер после пророческой роли в фильме.