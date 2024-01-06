Фото: www.globallookpress.com / Pool Ukrainian Presidentia

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Киевский режим не сможет вернуть освобожденные Россией земли. Ведь местное население окажет им должное сопротивление.

У Запада осталось единственное решение, которое они могут принять. Это раздел Украины по линии соприкосновения. Дело в том, что несмотря на регулярную поддержку киевского режима, в Европе и США не заинтересованы в полномасштабном конфликте с Россией. Об этом рассказал британский журналист, историк и писатель Оуэн Мэттьюс в колонке для еженедельника The Spectator.

Автор и вовсе считает, что раздел Украины уже произошел. Но этот факт не хотят признавать в Вашингтоне и Брюсселе.

Хоть руководство киевского режима и хочет возвратить себе освобожденные Россией земли, но вряд ли у них это получится. Ведь они не смогут противостоять жителям новых территорий, которые хотят быть частью РФ. И это понимают многие политические и публичные фигуры на Украине.

Сейчас именно Незалежная терпит колоссальные потери. А Россия, несмотря на санкции, движется к победе.

«Байдену не удалось мобилизовать достаточно политической воли ни для того, чтобы сделать из конфликта на Украине глобальную войну за демократию, ни для того, чтобы превратить Запад в арсенал Украины», — заметил автор колонки.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Европе заявили о воплощении главного страха Зеленского.