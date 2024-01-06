Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Мэр города поздравил всех с наступающим праздником.

В Белгороде отменили богослужения в храмах в Рождественскую ночь из-за постоянных обстрелов украинских боевиков. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

«Хочу предупредить, что по согласованию с владыкой Иоанном сегодня ночные богослужения в Белгороде отменены в связи с оперативной обстановкой», — опубликовал чиновник пост, поздравив белгородцев с наступающим праздником.

Ночь с 6 на 7 января — одна из самых светлых в году, в этот день родился Спаситель всего мира — Иисус Христос. Рождество считается одним из самых главных православных праздников.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на подлете к Белгороду сбита одна воздушная цель.