В США рассказали о превосходстве российского танка Т-80БВМ над немецким Leopard

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Наша отечественная техника оснащена газотурбинным двигателем. Всего у одной западной машины есть нечто подобное.

На вооружение российским бойцам в зоне СВО поступили модернизированные танки Т-80БВМ. Они уже продемонстрировали свое превосходство над немецкими Leopard 2. Об этом сообщили в американском издание Military Watch Magazine.

Журнал процитировал неназванного командира подразделения из Запорожья, который и рассказал о преимуществах Т-80БВМ.

«Те же „Леопарды“ постоянно тонут в грязи. Мы можем наблюдать с беспилотников, как их вытаскивают. У нашей машины газотурбинный двигатель, ей не страшны грязь или слякоть, она преодолевает все выбоины. Это отличие, которое позволяет нашим танковым подразделениям действовать в любую погоду, поддерживать пехоту и преодолевать вражеские траншеи и блиндажи, не снижая скорости», — сказал военнослужащий.

В материале уточнили, что российская техника наделена новой системой связи, а на корпусе установлены дополнительные бронированные модули. Они позволяют выдержать удары БПЛА и даже противотанковых снарядов.

У Т-80БВМ установлен газотурбинный двигатель Т-80. Из западной техники подобное есть только у американского M1 Abrams. Но он значительно проигрывает российскому танку в соотношении мощности и массы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «Ланцет» за 35 тысяч долларов уничтожает Leopard 2 за 11 миллионов.