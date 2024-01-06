ТОП-5 рецептов для рождественского ужина из популярных фильмов

Сэсэг Жигжитова 24 0
ТОП-5 рецептов для рождественского ужина из популярных фильмов

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef

Чем удивить избалованных новогодними кулинарными изысками родственников и друзей на Рождество?

Рождество — время семейного тепла и волшебства. Какие блюда из любимых новогодних фильмов можно подать на праздничный стол. Портал Rsute.ru поделился рецептами.

«Ирония судьбы, или С легким паром»: заливная рыба

Без культовой советской киноленты не обходится ни один Новый год. Самая яркая цитата из фильма, пожалуй, про заливную рыбу в исполнении Ипполита. Как приготовить это блюдо, чтобы не нарваться на критику со словами «Какая гадость»?

Ингредиенты

  • Рыба (судак) — 600 грамм
  • Одна морковь
  • Одно яйцо
  • Желатин — 10 грамм
  • Рыбный бульон — один литр
  • Половина чайной ложки соли
  • Перец горошек
  • Лавровый лист
  • Укроп

Сначала нужно приготовить рыбный бульон с добавлением моркови, перца, лаврового листа. Затем отправить туда рыбу и варить 20 минут.

Потом следует отлить половину бульона, развести в нем желатин, остатками залить рыбу, яйцо, морковь и укроп в форме и оставить в холодильнике.

«Один дома»: сандей

Главный герой американской рождественской комедии Кевин Маккалистер не только мастерски противостоит двум бандитам, также показывает, как нужно наслаждаться жизнью. В одной из сцен он с аппетитом лакомится мороженым. Это был десерт сандей. По какому рецепту он готовится?

Ингредиенты

  • 200 грамм ванильного мороженого
  • 200 грамм клубничного мороженого
  • Взбитые сливки
  • Два банана
  • 200 грамм клубники

Первым делать нужно нарезать клубнику, кусочки положить в креманки. Затем выложите слой мороженого, нарезанные бананы и очередной слой мороженого, только со вторым вкусом. Дополните все взбитыми сливками и оставшейся ягодой.

«Любите Куперов»: картофельное пюре

Всем известное, но важное блюдо, которое героиня фильма Шарлотта считала основным составляющим праздничного застолья.

Ингредиенты

  • 350 грамм картофеля
  • 50 грамм масла
  • 100 миллилитров сливок
  • Чайная ложка соли
  • Укроп

Отваренный картофель нужно хорошенько размять, добавить сливки, масло, соль, все перемешать. Можно подавать с укропом.

«Четыре Рождества»: взбитый сыр

Данный десерт популярен среди любителей праздничных вкусностей.

Ингредиенты

  • 350 грамм сливочного сыра
  • 10 грамм сахарной пудры
  • Сок половины лимона

Нужно соединить сыр, сахарную пудру и сок лимона. Взбить, превратить все в однородную массу. Распределите в креманки и разукрасьте лимонной цедрой.

«Вечера на хуторе близ Диканьки»: вареники

В старом фильме режиссера Александра Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки» есть эпизод с варениками, после просмотра которого сразу же появляется вдохновение их приготовить.

Ингредиенты

  • Три с половиной стакана муки
  • Одно яйцо
  • 125 грамм молока
  • 125 грамм воды
  • Творог 600 грамм
  • 50 грамм сахара
  • Сметана

Первым делом нужно подготовить тесто. Для этого смешайте яйцо, молоко, воду. Добавьте к муке, замесите тесто. Его следует накрыть пленкой, положить в холодильник на полчаса. В качестве начинки возьмем творог, смешанный с сахаром.

Сформируйте вареники в форме полумесяца. Варите после закипания от трех до пяти минут и подавайте со сметаной.

Ранее 5-tv.ru писал, в чем смысл православных рождественских традиций.

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