«Было увлекательно»: невестка Поплавской раскрыла подробности родов

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Старший сын артистки второй раз стал отцом.

Актриса Яна Поплавская в Новый год стала бабушкой во второй раз. Невестка знаменитости в своем блоге поделилась подробностями родов.

Супруга старшего наследника кинозвезды Клима Поплавского призналась, что удалось родить очень быстро. Этому способствовало в том числе нахождение любимого мужа рядом.

«Добро пожаловать, малышка. Это было быстро и увлекательно. Два с половиной часа как я перешагнула порог клиники, и ты появилась на свет. Видимо, торопилась к празднику. Клим снова мой герой, от начала и до конца со мной. В моменты я его даже выгоняла, а он спрашивал в дверном проеме: «Ну можно уже обратно?» — рассказала родственница артистки Евгения.

По ее словам, в этот раз они обратились в ту же клинику и к тому же врачу, что и при первой беременности.

Сама Поплавская осчастливила поклонников радостной новостью 3 января. В своем Telegram-канале она опубликовала трогательный пост о пополнении в их семье.

«Нашли под елкой маленькую девчонку и решили внучкой назвать», — написала звезда «Красной шапочки».

Ранее 5-tv.ru писал, что Яна Поплавская сомневается в раскаянии Насти Ивлеевой.