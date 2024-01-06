«Вовлечена коалиция»: боевики ВСУ проходят подготовку в Молдавии

Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

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Западные инструкторы обучают украинских террористов. Какие страны в этом учувствуют?

Боевики ВСУ тренируются не только в родной Незалежной. Теперь они отправились на учения в Молдавию. Об этом сообщил начальник главного управления подготовки Генштаба Украины генерал-майор Алексей Таран. На его слова обратило внимание издание EADaily.

«К организации мероприятий подготовки военнослужащих ВС Украины за рубежом вовлечена коалиция партнеров, которая насчитывает по состоянию на сегодняшний день 34 государства. Это США, Великобритания, большинство стран Европейского союза, Канада, Норвегия, Австралия, Косово, Северная Македония, Грузия, Молдавия и Албания», — сказал генерал-майор.

Все перечисленные страны входят в состав EUMAM (Миссия Европейского союза по военной помощи Украине). Но в официально в этом проекте не участвуют Венгрия, Австрия и Хорватия. Но Таран уточнил, что их инструкторы все равно помогают Украине.

Военный заявил, что в Украине высоко ценят содействие западных партнеров. Также он выделил помощь Польши, Франции, Чехии, Словакии, Италии, Румынии и Северной Македонии. Таран отметил, что территории этих стран с начало СВО подготовили примерно 170 штабов и подразделений.

Генерал-майор объяснил, что Украину поддерживают две группы стран. Первая — это SAG-U, которую возглавляют США. И EUMAM, которую создал Европейский союз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал на что Запад готов пойти ради мира на Украине.