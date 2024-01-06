Центробанк: прирост наличных у россиян приблизился к двум триллионам рублей

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

С января по август 2023 года люди стали чаще полагаться на бумажные деньги.

Прирост наличных у граждан России приблизился к двум триллионам рублей. Об этом стало известно из данных Центрального банка страны.

Объем наличных в обращении достиг 17,91 триллиона рублей 1 декабря. С января по август 2023 года россияне стали чаще полагаться на бумажные деньги. Объем в руках населения вырос на два триллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на экономике скажется отмена комиссии по СБП для банков. Такая инициатива Центрального банка очень полезна для страны и очень облегчает взаимодействие между различными людьми, различными контрагентами, потому что переводы становятся очень популярными, а комиссия в разных банках является неким ограничителем для роста использования этого инструмента.