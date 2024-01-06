Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Рядом с телом Зои Коноваловой находился труп 53-летнего мужчины.

В Краснодаре найдена мертвой шеф-редактор ГТРК «Кубань» Зоя Коновалова. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Зоя Коновалова. ВКонтакте / Зоя Львовна-К (Коновалова) / id746250447

Тела Зои Коноваловой и 53-летнего местного жителя Андрея Губатюка найдены в спальне. По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено, а смерть наступила в результате отравления неизвестным веществом.

На месте происшествия был найден пакетик с неустановленным порошкообразным веществом, сейчас он направлен на экспертизу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве умер внук генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Скорую вызвал его друг, но спасти наследника политического деятеля не удалось.