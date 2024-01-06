Welt: командиры ВСУ бросают боевиков в мясорубку, отправляя их в бои на Днепре

Фото: Reuters / THOMAS PETER

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Зачем киевский режим продолжает отправлять боевиков на смертельные задания в районе Крынок?

Командование Вооруженных сил Украины уже на протяжении нескольких недель отправляет боевиков на верную смерть, войска несут огромные потери в боях на левом берегу Днепра. Такое заявление сделал обозреватель Кристоф Ваннер в репортаже телеканалу Welt.

«Бросает морскую пехоту в так называемую мясорубку в Херсонской области на левом берегу Днепра в районе Крынок. <…> Морские пехотинцы жалуются, что их там безжалостно сжигают», — сказал он.

Командиров не останавливают огромные потери, они продолжают отправлять украинских боевиков на смертельные задания в Крынках, чтобы показать Западу свое наступление. Тогда США и их союзники смогут профинансировать Незалежную в очередной раз.

Недавно в Европе заявили о воплощении главного страха президента Украины Владимира Зеленского. Речь идет об истощении сил Незалежной. Страна осталась без двух крупнейших спонсоров, поэтому теперь Киев пытается придумать, как быть без них. К тому же, в настоящий момент всем видно слабеющую позицию Украины и превосходство России на поле боя.

Кроме того, лидер РФ Владимир Путин, подводя итоги 2023 года, заявлял, что российские войска отошли на несколько метров ради сохранения жизни бойцов. При этом ВСУ попали в настоящий «огневой мешок», куда снова и снова украинское командование отправляет своих боевиков. Путин назвал происходящее дорогой в один конец. Причем делается это по политическим соображениям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый закон о мобилизации на Украине затронет уехавших из страны граждан.

Тем временем Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.