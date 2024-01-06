Средства ПВО сбили украинский Ми-8 в районе Тягинки Херсонской области

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Также удалось перехватить снаряд HIMARS.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский вертолет Ми-8 за минувшие сутки в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Вместе с тем силы ПВО перехватили четыре авиационные управляемые ракеты и один снаряд РСЗО HIMARS. Кроме того, наши войска уничтожили 29 дронов ВСУ в поселках Белогоровка ЛНР, Мирное Запорожской области, а также в районах сел Кардашинка и Каиры Херсонской области.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным на тот момент республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бойцы России заставили ВСУ отвести силы ПВО в тыловые районы.