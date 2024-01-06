Ирак намерен вывести коалиционные силы из страны
Премьер Ирака ас-Судани заявил о выводе иностранных войск после удара ВС США
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Для этих целей будет создан комитет по подготовке усилий.
Власти Ирака намерены вывести иностранные войска возглавляемой США коалиции. Для этого будет создан специальный комитет. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани. Сейчас в стране находятся порядке двух с половиной тысяч иностранных военных.
«Правительство назначит дату начала работы двухстороннего комитета по разработке договоренностей о полном окончании присутствия в Ираке международной коалиции», — приводит Reuters его слова.
Заявление премьер сделал на следующий день после нанесения ВС США авиаудара по Багдаду. В результате обстрела погибли четыре человека, включая командира проиранского шиитского движения «Хезболла ан-Нуджаба» Муштака аль-Джавари.
Ирак назвал действия Штатов недопустимыми и подчеркнул, что шиитское движение ведет активную борьбу с террористическими организациями в стране. При этом в Вашингтоне заявляют якобы о нападениях группировки на сотрудников ведомств США. Движение также устроило минометный обстрел посольства США в Багдаде, отмечают американские власти.
В ноябре Пентагон также выступал с официальным сообщением о том, что ВВС США совершили авиаудары по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и союзным группировкам на востоке Сирии. Одновременно в СМИ тогда появилась информация о нанесении ракетного удара по американской базе.
Ранее 5-tv.ru писал, что в конце декабря Пентагон заявил об ответных ударах по объектам группировки «Катаиб Хезболлах».