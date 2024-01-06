В Москве умер внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева

Фото, видео: www.globallookpress.com / RealVolya; 5-tv.ru

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Скорую вызвал его друг, но спасти наследника политического деятеля не удалось.

В Москве экстренно вызвали скорую помощь к внуку первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Об этом стало известно источнику 5-tv.ru.

В квартире мужчины никто не открывал дверь. На место происшествия приехали все службы — в том числе, скорая помощь и МЧС. Когда дверь вскрыли, обнаружили, что внук политического деятеля скончался.

Причина смерти пока неизвестно. Все обстоятельства уточняются.