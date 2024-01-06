И даже не вкусно: почему вредно разогревать еду в микроволновке

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Любое приготовление пищи «в тепле» так или иначе разрушает их питательные вещества.

Дипломированный специалист из Астонского университета в Бирмингеме диетолог Дуэйн Меллор рассказал, может ли использование микроволновой печи разрушить питательные вещества в продуктах.

По его словам, практически все способы приготовления пищи, такие как запекание в духовке, готовка на пару и так далее, так или иначе приводят к разрушению некоторых питательных веществ, так как сильное нагревание может изменить их химическую структуру. Если пища готовится слишком долго или при очень высокой температуре — витамины и минералы сохраняются хуже.

При этом в микроволновой печи обычно нагревание пищи длится всего несколько минут, это способствует сохранению клетчатки, витамина С, калия и магния — а эти вещества крайне важны для здоровья сердца, почек, костей, мышц и пищеварения.

Отметим, микроволновка нужна почти всем и популярны они не менее, чем пару десятков лет назад. Этот гаджет покупают и новоселы, и офисные сотрудники, и дачники. Другое дело, что теперь чаще берут мульти-печи — так называемые комбо: когда микроволновка совмещает функционал духового шкафа в том числе.

Как правило, производители заявляют средний срок службы в 6-8 лет. Но во многом фактический срок службы зависит от эксплуатации продукта.

Он будет разным при использовании микроволновой печи ежедневно, много раз в течение дня и, к примеру, пару раз в неделю. Будет зависеть от того, разогреваете вы в ней блюда, либо полноценно готовите, ухаживаете вы за ней регулярно (следите за состоянием внутренней камеры), либо от случая к случаю.

Но самое важное, конечно — соблюдение условий эксплуатации. Используете ли вы допустимую для микроволновки посуду или ставите туда любую, лишь бы не искрило. При правильном уходе и бережной эксплуатации прибор, как правило, служит дольше заявленного производителем срока.

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