Умер первый человек в истории, выигравший чемпионат мира по футболу как игрок и тренер

Фото: www.globallookpress.com / FIFA World Cup

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Таких футболистов за все время существования человечества было всего трое.

Умер Марио Загалло — первый человек в истории, выигравший чемпионат мира по футболу как игрок и тренер. Ему было 92 года. Об этом сообщает бразильское агентство AFP News Agency на официальной страничке в социальной сети.

Марио Загалло был четырехкратным чемпионом мира по футболу. В частности, он привел к победе команду Бразилии 1970 года, именно ее футбольные эксперты со всего мира считают лучшей в истории футбола.

Закончив профессиональную карьеру в 1965 году в «Ботафого», Марио Загалло уже через год был назначен главным тренером этого клуба. Проработав там четыре сезона бразильца пригласили на пост менеджера национальной команды. Случилось это всего за три месяца до старта Кубка Мира 1970 года. Тем, кто выводил в финальную стадию турнира команду, был Жуан Салданья, но из-за политического конфликта с федерацией футбола Бразилии, тот в итоге был вынужден покинуть свою должность.

Сыграв под руководством Загалло всего пять товарищеских матчей, сборная отправилась в Мексику. Однако смена командующего на бровке никак не сказалась на команде, наоборот при Загалло бразильцы заиграли ярче и в итоге победили на чемпионате мира, обыграв в финале Италию со счетом 4:1. Марио стал первым в истории, кто выиграл Кубок Мира как футболист и как тренер.

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