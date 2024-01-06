Обратились в бегство: как бойцы России заставили ВСУ отвести силы ПВО в тыловые районы

Фото: © РИА Новости / Иван Родионов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Украинские боевики ценой укрепрайонов пытаются спасти военную технику.

Боевики Вооруженных сил Украины отвели системы противовоздушной обороны вглубь тыловых районов из-за ударов российских войск. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин в беседе с ТАСС.

«Интенсивность ударов нашими дронами и артиллерией по расчетам украинских систем ПВО привело к тому, что они были вынуждены отвести уцелевшие системы ПВО как можно дальше от линии фронта», — сказал он.

В результате ВСУ оставили без прикрытия значительную часть своих укрепленных районов.

Накануне украинский генерал-майор Алексей Таран заявил, что в подготовке боевиков ВСУ участвуют больше 30 стран. Среди них — США, Великобритания, большинство стран ЕС, Канада, Норвегия, Австралия, Грузия и Молдавия.

Вместе с тем Запад предоставляет Украине вооружение. Однако ВСУ все равно несут потери в живой силе и военной технике на поле боя. Так, недавно 5-tv.ru рассказывал, как дешевые российские БПЛА «Ланцет» уничтожают дорогостоящие танки «Leopard 2».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска нанесли больше 40 ударов по военным объектам Украины.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.