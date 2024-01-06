Не соответствовала стандартам красоты, но стала звездой: судьба Ирины Зарубиной

Фото: Кадр из х/ф «Подруги», реж. Лев Арнштам, 1935 г.

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Ей удавались не только комедийные роли: про актрису говорили, что она может «сыграть все, даже стул».

Сегодня имя этой актрисы мало кому знакомо. А в 1930-1950-х годах она была настоящей звездой. Ирина Зарубина родилась в 1907 году в Казани в семье мирового судьи. Никто не мог понять, откуда у Иры такой талант к перевоплощениям? Она играла в школьных спектаклях, а учитель физики, в очередной раз рисуя «тройку» в тетради Зарубиной, однажды сказал:

«Быть тебе актрисой!»

Хотя многие в Ирину не верили. Ну да, способности есть. Но внешность далека от стандартов: Зарубина всегда имела лишний вес, не отличалась тонкими чертами лица. А ведь в то время все равнялись на Любовь Орлову и старались ей соответствовать.

Но уже скоро Ирина Зарубина докажет: талант превыше стереотипов. После школы она год проучилась в студии при казанском драмтеатре. А потом ради серьезного образования переехала в Ленинград.

Там Зарубина в 1929-м году получила диплом института сценических искусств и устроилась в театр Пролеткульта.

Вопреки ожиданиям, театральная публика быстро выделила Ирину Зарубину с ее выразительными глазами среди десятков других актрис. А критики отзывались о ней так:

«Это настоящая актриса от природы. Какая у нее музыкальность и великолепная русская речь!»

В 1935 году Зарубина перешла в Театр комедии. Современники вспоминали: своим остроумием она превращала каждый спектакль в веселый концерт. А потом она начала сниматься в кино.

В те годы Зарубина сыграла в картинах «Гроза» (роль Варвары Кабановой), «Иудушка Головлев», «Подруги» (главная роль), «Петр Первый» (Ефросинья), «Василиса Прекрасная».

Несколько раз Зарубина снималась у режиссера Александра Роу. Тот сразу влюбился в Ирину, и в 1939 году пара сыграла свадьбу. Через год у них появилась дочь. Увы, семейная жизнь недолго была счастливой. Роу жил в Москве, Зарубина не могла покинуть Ленинград из-за работы.

А потом наступил роковой 1941-й год. Роу вместе с киностудией уехал в Азию, а Зарубина с дочерью остались в Ленинграде. После расставания с режиссером актриса больше не выходила замуж, всю себя посвятив дочери и работе.

Она долго не снималась. И вернулась после большого перерыва в 1954 году, сыграв в семейном комедийном фильме «Два друга». А в 1956 году Зарубина блистала в комедии «Безумный день», где собралось целое созвездие талантов: от Игоря Ильинского и Серафимы Бирман до Ростислава Плятта, Нины Дорошиной и Ольги Аросевой.

В последующие годы Ирина Зарубина сыграла в фильмах «Аленка», «Капитанская дочка», «Шофер поневоле», «Разные судьбы». И каждый раз она становилась украшением фильма.

А потом, в середине 1960-х, ролей для Зарубиной не осталось. Но она не отчаивалась: играла в театре, участвовала в радиоспектаклях, которые тогда были очень популярны.

В 1969-м Зарубина вернулась на экраны, сыграв крупную роль в фильме «Деревенский детектив» (первый из фильмов о сельском участковом Анискине). И это было ее последнее появление на экране.

В 1976 году Ирины Зарубиной не стало. Ей было 69 лет.

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