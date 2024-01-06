В Чите мужчина жестоко убил собаку и едва не избежал наказания

Житель Читы перерезал горло собаке и бросил ее умирать в душевой общежития

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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На следующее утро Управление МВД дало официальный комментарий по происшествию.

В Чите Забакайльского края житель общежития жестоко расправился с дворовой собакой и оставил ее умирать в общей душевой комнате. Кадры с бедной хвостатой распространились в Сети.

Общежитие находится в районе камвольно-суконного комбината (КСК), во дворе которого долгое время жила собака. Вечером 5 января стало известно, что мужчина приволок хвостатую в свою комнату, где медленно издевался над ней. В том числе живодер перерезал горло собаке, после чего отнес в общую ванную и бросил ее там умирать. Жильцы общежития обнаружили дворняжку там, но уже было слишком поздно.

Полиция задержала мужчину, но после дачи показаний его отпустили домой, пишет ИА ChitaMedia. Однако утром 6 января пресс-служба Управления МВД по Забайкалью сообщила, что ранение собаки нанес житель Читы 1995 года рождения.

«По предварительной информации, собака проявляла агрессию к данному гражданину и к другим жильцам. Тело животного направлено на экспертизу», — отметили в ведомстве.

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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что живодер выбросил собаку с восьмого этажа в Петербурге.