Умер кот Виктор, которого «Аэрофлот» не пустил в самолет из-за лишнего веса

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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По словам хозяина, его питомец «прожил свою жизнь достойно и сделал для мира больше, чем многие люди».

Умер кот Виктор, прославившийся из-за инцидента на рейсе авиакомпании «Аэрофлот» в 2019 году. Об этом в социальных сетях рассказал его владелец Михаил Галин. По словам мужчины, его питомец «прожил свою жизнь достойно и сделал для мира больше, чем многие люди».

«Беги по радуге, кот Виктор», — написал Галин.

Виктор и Михаил — из Владивостока. Осенью 2019 года они возвращались домой из Риги через Москву. При пересадке сотрудники «Аэрофлота» отказались пускать кота в салон самолета, предложив владельцу провезти его в багаже. Питомец оказался на полкилограмма тяжелее допустимой нормы, установленной авиакомпанией (восемь килограммов вместе с переноской). Тогда Галин подменил пушистика — взвесил чужого вместо своего и благополучно пронес на борт.

За «подлог» житель Владивостока понес наказание. Его исключили из бонусной программы «Аэрофлота». Сотрудники компании узнали об обмане из социальных сетей и после просмотра записей с камер видеонаблюдения. Михаила обвинили в целенаправленном нарушении условий договора воздушной перевозки, все мили и баллы были аннулированы. Галину также напомнили, что во время полета он вынимал Виктора из контейнера.

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