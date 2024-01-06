Обозреватель Bloomberg назвал претензии США в Арктике захватом территории

Фото: www.globallookpress.com

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

По мнению эксперта, действия Вашингтона несут угрозу всему миру.

Претензии Соединенных Штатов на земли в Арктике по сути представляют собой захват территорий, и эта ситуация чревата серьезными последствиями. В этом убежден обозреватель информационного агентства Bloomberg Лиам Деннинг. Как отметил журналист, такой подарок Вашингтон сделал себе к Рождеству. Щедрый подарок — равный по площади двум американским штатам, Техасу и Нью-Мексико, вместе взятым.

«Односторонний захват Америкой около 380 тысяч квадратных миль (984 тысяч квадратных километров — Ред.) морского дна является тревожным предзнаменованием для всего мира», — написал Деннинг.

Свой подарок, заявил обозреватель, Белый дом определяет как протяженный континентальный шельф страны. Согласно международной конвенции, исключительная экономическая зона страны простирается на 200 морских миль от побережья. Но если власти смогут продемонстрировать определенные географические особенности, расширяющие их шельф дальше, они получат возможность претендовать на экономические права и на этот дополнительный участок морского дна. При этом воды останутся международными.

В материале сказано, что интерес к правам на подобные территории обострился в связи с ростом спроса на добываемые с морского дна критически важные минералы, которые применяются в оборонной промышленности и в сфере экологически чистой энергетики.

В декабре известный американский зоолог и профессор охраны морской среды из Университета Аляски Рик Стейнер обратился к руководству Штатов с заявлением. Он призывал отказаться от притязаний на расширение арктического континентального шельфа, а также потребовать этого отказа от других государств для защиты Северного Ледовитого океана.

Ранее 5-tv.ru выяснял, велика ли вероятность, что мир признает новые границы США в Арктике.