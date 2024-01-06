ЕК готовит альтернативы при провале переговоров по финансированию Украины

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Даже если страны Евросоюза не придут к общему согласию по этому вопросу, то Еврокомиссия будет искать «другие варианты». Насколько это законно?

Еврокомиссия готовит альтернативные варианты оказания финансовой помощи Украине со стороны Евросоюза на случай провала переговоров по выделению средств из общеевропейского бюджета. Об это сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Конечно, лучшим решением было бы достижение консенсуса всеми 27 странами. Но мы должны подготовить и другие варианты. Сейчас мы готовим операционные решения», — указала она на пресс-конференции в Брюсселе по случаю начала председательства Бельгии в Совете ЕС.

По ее словам, перечисленных в конце прошлого года средств должно хватить Украине для покрытия расходов в начале 2024 года.

В декабре прошлого года Венгрия на саммите в Брюсселе наложила вето на увеличение многолетнего бюджета Еевросоюза на 2024–2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Украине. Новый саммит по этому вопросу запланирован на 1 февраля.

Прежде в Белом доме уже сообщили, что у США больше нет средств для дальнейшей поддержки Украины. Джо Байден подписал последний пакет, который был предусмотрен финансированием. Что будет дальше — зависит от того, сможет ли администрация президента договориться с республиканцами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как глава МИД Украины Кулеба попытался успокоить украинцев после заявлений США о помощи Киеву.