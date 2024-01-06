Авиакатастрофа с актером Кристианом Оливером попала на видео

Фото: www.globallookpress.com / Kevan Brooks

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Частный самолет, на котором летел артист вместе с двумя маленькими дочерьми, упал в океан.

В Сети появилось видео с падением частного самолета на Карибах, в результате которого погиб 51-летний актер Кристиан Оливер и две его дочери возрастом 10 и 12 лет.

На снятых очевидцем кадрах видно, как небольшое воздушное судно падает на большой скорости носом вниз и врезается в воду.

В результате трагедии погиб и пилот воздушного судна. Местные рыбаки и дайверы, увидев крушение, сразу же поспешили на помощь, однако спасти никого не удалось. Причину авиакатастрофы предстоит установить экспертам.

Кристиан Оливер получил одну из первых ролей в 1995 году в сериале «Спасенные звонком: Новый класс». Актер также запомнился широкому зрителю по картинам «Ты готов или нет?», «Мушкетеры», «Хороший немец», «Спиди Гонщик», «Восьмое чувство» и других.

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