Как выглядит и чем занимается актриса из «Ворошиловского стрелка» Анна Синякина

Фото: Кадр из х/ф «Ворошиловский стрелок ». Режиссер: Станислав Говорухин, 1999г.

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Артистке было 18 лет, когда на экраны вышла знаменитая картина — вторая по счету в ее карьере.

Актриса Анна Синякина, сыгравшая одну из главных ролей в фильме «Ворошиловский стрелок», вышедшем на экраны в 1999 году, не оставила карьеру. По данным сервиса «Кинопоиск», на счету артистки более 22 работ в кино и сериалах. Роль жертвы трех приятелей-насильников Кати стала второй для артистки, к тому моменту она только-только достигла совершеннолетия.

Синякина прославилась благодаря «Ворошиловскому стрелку». По сюжету юную Катю, которая живет с дедушкой, заманили в квартиру соседи, один из них — сын крупного милицейского начальника. Папа избавил насильников от ответственности за их преступление, несмотря на их признания. Не добившийся справедливости старик решил отомстить за внучку сам. Работник железной дороги в отставке оказывается профессиональным киллером, с каждым из своих врагов он ловко расправлялся, стоя у окна в доме напротив.

Красавица Катя за 20 с лишним лет, как замечают поклонники, почти не изменилась. Все те же яркие черты лица и светлые локоны, актриса стройна и свежа — будто годы над ней не властны. Она не играет главных ролей, но стабильно трудится по профессии. Синякина снялась в таких популярных фильмах и сериалах как «Виола Тараканова», «Анна Каренина», «Скажи правду», «Территория» и Надвое».

Кадр из сериала «Скажи правду», Режиссер: Андрей Эшпай. 2019 г.

Пока зрители наблюдают за творчеством Анны Синякиной, она продолжает работу. А на вопросы о секрете красоты и молодости отвечает скромно — нужно просто побольше отдыхать от изматывающих актерских будней.

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