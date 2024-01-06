Средства ПВО уничтожили четыре украинские ракеты над Крымом

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Об успешном пресечении попытки атаки ВСУ сообщили в Минобороны РФ.

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачены и уничтожены четыре украинские ракеты над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно информации ведомства, попытка киевского режима совершить атаку была пресечена 6 января в 00:30 по московскому времени.

Прошлой ночью силы ПВО уничтожили и перехватили 36 украинских беспилотников над Крымом и еще один над Краснодарским краем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине раскрыли план Зеленского по Крыму.