Фото: ИЗВЕСТИЯ / АНДРЕЙ ЭРШТЕМ

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Знаменитая балерина активно готовится к очередному отпуску на Мальдивах. И немного пугает энтузиазмом публику.

Балерина Анастасия Волочкова — объект бурного обсуждения в сети и прессе, и это неизменно. Но порой привычная к выходкам скандальной звезды аудитория открывает для себя новые грани ее смелости и таланта будоражить массы. В личном блоге селебрити опубликовала фото, под которым набралось уже несколько сотен яростных комментариев. На снимке танцовщица предстала в полный рост в крошечном купальнике, который фолловеры называли разными неприличными словами. А стоит артистка прямо на снегу при температуре минус 25 градусов.

Пользователи растеряны, не знают, что обсудить в первую очередь. То ли броские следы фоторедактора, которым Волочкова подтянула и без того стройную фигуру, из-за чего некоторые анатомические детали стали неправдоподобными… То ли голое тело, которым публика уже сыта по горло… Авторы комментариев соревнуются в остроумии и брызжут ядом, а знаменитости хоть бы хны. Она так воодушевлена грядущей поездкой на Мальдивы, что обидные замечания не в силах ее ранить.

«Настя, почему у вас пупок между грудей оказался?»

«Курица советская, обезжиренная. Длиннолапая»;

«Талию нарисовала, думает, все дураки и не знают, что исходник — полено сучковатое»

«Идут года. Десятилетия. Сменяются времена года. Только у Насти все стабильно и постоянно. Шпагатнул, выпил, оголился и свалил с очередным мэном в закат»;

«По-моему, наших звезд поразил какой-то вирус. Все хотят быть голыми», — не унимаются хейтеры.

Instagram* / volochkova_art

Особое внимание подписчиков уделяется, безусловно, отпуску. Известно, что едва ли не каждый раз на Мальдивы с Волочковой отправляется новый кавалер, причем, по мнению публики, каждый из них — весьма сомнительный. Сама балерина признавалась, что возила мужчин загорать на белоснежном пляже за свой счет, и ничего дурного в этом не видит. Фолловеры же уверены, что романы артистки легковесны, а цель у них одна — скрасить звенящее в ушах одиночество. Ну или напомнить прессе о своем существовании.

Анастасия Волочкова, привыкшая ко вниманию, кажется, не переживает, даже если это внимание исключительно негативное. Она лишь называет всех недоброжелателей завистниками и желает им свободы и чувства собственного достоинства, коими, конечно, сама обладает. Ведь пока страна обсуждает крохотный купальник, возможные проблемы со спиртным и мимолетные связи, звезда наслаждается своей формой, длинным хвостом из воздыхателей и регулярными Мальдивами.

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru Волочкова рассказала, как отметила Новый год, что подарила дочери и как прошла беседа с отцом, который не сказал ей ни слова за последние 15 лет.

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