На Украине сообщили об ударе РФ по месту разработки передовых ракет ВСУ

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

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В Киеве назвали потери военно-промышленного комплекса «чувствительными».

Российские войска нанесли удар по месту разработки новейших ракет для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил украинский военный эксперт Алексей Гетьман в эфире одного YouTube-канала.

«Они (ВС РФ. — Прим. ред.) били в том числе и по тем нашим предприятиям, которые производят современную технику — беспилотные летательные аппараты. А также по местам разработки наших новейших ракет. Вот туда и наносились удары», — сказал он.

По словам Гетьмана, чувствительные потери военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины стали возможными благодаря разведывательным мероприятиям ВС РФ. По его мнению, информация о стратегических объектах Украины «черпается из открытых источников в интернете». Эксперт также назвал публикацию Киевом данных об этих организациях «странной».

Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

После того как ВСУ ударили по мирному Белгороду перед Новым годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева. В результате того обстрела, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Киеве сравнили удар ВКС РФ с Армагеддоном.