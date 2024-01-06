В ВОЗ вновь призвали носить маски из-за роста заболеваемости COVID

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Неужели мир ждет новая пандемия коронавируса?

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал всех вспомнить о медицинских масках и вакцинации от коронавируса на фоне роста числа случаев заболевания COVID.

Он указал, что эта тенденция наблюдается сейчас во многих странах мира. И, по его словам, ожидается, что это продолжится после праздников.

«Продолжайте использовать маски, вентиляцию и дистанцирование, чтобы уменьшить воздействие, и убедитесь, что вы и ваши близкие вакцинированы от COVID и гриппа», — написал он в соцсети Х (прежнее название Twitter).

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Прежде в ВОЗ заявили, что в период с 20 ноября по 17 декабря 2023 года число случаев заболевания коронавирусом во всем мире увеличилось на 52% по сравнению с аналогичным периодом за 2022-й. За это время было зарегистрировано 850 тысяч новых случаев.

При этом в организации подчеркнули, что сводка не отражает фактическое количество заболеваний по всему миру, поскольку отчеты предоставили лишь 105 стран.

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