ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Житель Челябинской области действовал по заданию украинских спецслужб.

В Челябинской области задержали россиянина за попытку совершить по заданию украинских спецслужб диверсию на объекте Министерства обороны РФ. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.

«Диверсант был завербован (украинскими спецслужбами. — Прим. ред.) посредством соцсетей в интернете», — сообщили ТАСС в ФСБ.

Также было установлено, что задержанный причастен к совершению произошедших в ноябре и декабре 2023-го диверсий — поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в Дагестане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудники ФСБ задержали в ноябре прошлого года жителя Самары, планировавшего совершить теракт на Куйбышевской железной дороге. Известно, что мужчина является сторонником организации «Легион Свобода России»*.

* — признана террористической и запрещенной на территории РФ