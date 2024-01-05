Под Новороссийском провели выездное заседание совета технополиса «ЭРА»

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Членам совета показали разработанные средства борьбы с беспилотниками.

Выездное заседание совета Военного инновационного технополиса «ЭРА» Минобороны России состоялось на базе военного полигона «Раевский» под Новороссийском. Мероприятие провели под руководством вице-премьера, главы Минпромторга Дениса Мантурова, научного руководителя технополиса — президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука и первого заместителя главы Минобороны России Руслана Цаликова.

Членам совета технополиса показали разработанные средства борьбы с беспилотниками. После этого на полигоне участники встречи познакомились с техническими возможностями современных и перспективных комплексов противодействия БПЛА.

«Представленные комплексы способны обеспечивать защиту стационарных и мобильных объектов от БПЛА самолетного, вертолетного и мультироторного типов, а также FPV-дронов, в том числе в условиях недостаточной оптической видимости», — сообщили в министерстве обороны РФ.

Часть продемонстрированных устройств уже проходит апробацию в зоне спецоперации.

На полигоне также провели стратегическую сессию по вопросам разработки и применения средств борьбы с беспилотниками. Особое внимание на заседании уделили автоматизации процессов поиска, идентификации, подавления и уничтожения беспилотников. Это позволит увеличить дальность их обнаружения, повысит вероятность их поражения и сократит время развертывания средств борьбы с БПЛА.

В ходе стратегической сессии начальник Военного инновационного технополиса «ЭРА» полковник Антон Малаховецкий доложил об итогах деятельности технополиса в 2023 году и обозначил основные задачи на 2024 год.

«ЭРА» стала таким связующим звеном между наукой, промышленностью и Вооруженными силами. Мы проводим занятие на полигоне, потому что на предыдущих советах были даны поручения, и эти поручения уже сегодня наблюдали своими глазами на стадии реализации: или поставки в Вооруженные силы или на стадии подготовки к серийному производству», — сказал заместитель главы Минобороны РФ Руслан Цаликов.

Михаил Ковальчук напомнил, что технополис «ЭРА» был создан указом президента России и решением министра обороны пять лет назад.

«Я должен сказать, что вот сегодня технополис демонстрирует колоссальную востребованность, потому что он является той площадкой, на которой вот это вот объединение и доводка до поля боя вот этих уникальных решений происходит. Я думаю, что роль этой структуры будет только нарастать, что мы сегодня и видим», — заметил Михаил Ковальчук.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что 272 человека стали Героями России за время спецоперации.