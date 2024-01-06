«Нет искусства»: Gazebo объяснил, чем поп-музыка 80-х отличается от современной

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Звезда итальянской эстрады посетовал, что сегодня хиты создают на айпадах, а не на пианино и гитарах.

В современной поп-музыке нет поэзии и искусства, которые отличали эстраду 80-х. Такое мнение в интервью автору и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «Лана — спрошу!» Лане Шевченко озвучил итальянский певец Пол Маццолини, более известный как Gazebo.

Он заявил, что хиты 80-х писали настоящие музыканты, которые играли на музыкальных инструментах. Сегодня же создание музыки почти целиком доверили компьютерам и гаджетам, и это не лучшим образом сказалось на ее качестве.

«Мы сначала писали песню на пианино или на гитаре. И когда нам не нравилась мелодия, мы работали над ней, делали лучше и лучше, пока не доходили до финального результата. А потом, когда это здорово звучало на пианино, мы шли в студию, включали компьютеры и создавали звук. В наши дни все наоборот. Современные дети берут айпад или что-то в этом роде и через две минуты у них уже есть песня. И это не тот подход. У тебя действительно есть профессионально звучащая песня, но в ней нет поэзии, искусства. В этом вся разница», — пояснил Gazebo.

Певец стал одной из приглашенных звезд фестиваля «Легенды Ретро FM», который возобновился после перерыва в несколько лет из-за пандемии коронавируса. На очередном шоу в российской столице высадился целый десант любимых россиянами зарубежных артистов 70-80-90-х годов: группы Joy и Arabesque, певцы Gazebo, Fancy, Lian Ross и Pupo. Подробный отчет о мероприятии смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посетивший Москву итальянский певец Gazebo «крепко обнял» российских поклонников в честь Нового года.