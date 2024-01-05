Дешево, но сердито: как «Ланцет» за 35 тысяч долларов уничтожает «Leopard 2» за 11 миллионов

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Недорогие российские беспилотники хорошо себя зарекомендовали на Украине. В чем их преимущество над немецкими танками?

Беспилотники «Ланцет» успешно себя зарекомендовали на Украине. Это показывает, что Россия может вести боевые действия гораздо дешевле и эффективнее, чем Запад. Об этом сообщило издание EADaily ссылая на иностранные СМИ.

Конфликт на Украине показал, что современные военные технологии сейчас доступны почти всем, но еще недавно их создавали исключительно для боевых действий. Как пример, GPS и передовая электронная оптика.

Коммерческие версии этих технологий используют, чтобы создавать новые, высокоэффективные, а главное дешевые системы вооружения.

Самым выдающимся примером стал российский беспилотник «Ланцет» от компании ZALA. Их используют для уничтожения танков и другой техники, которой пользуются боевики ВСУ. Также все чаще стали публиковать кадры, как дешевые «Ланцеты» в пух и прах разносят дорогостоящие немецкие «Леопарды 2».

Цена одного российского беспилотника составляет всего 35 тысяч долларов. А танк из Германии стоит примерно 11 миллионов долларов.

«Ланцет» очень легко производить. К тому же компания, которая делает беспилотник, пообещала выпускать еще больше техники. А за год на свет появляются всего 50 «Леопардов 2». Россия производит 314 беспилотников на один немецкий танк.

Запад сосредоточен на том, чтобы делать «высококачественное» и дорогостоящее оружие. Но такой подход очевидно проигрывает российским методам. И спецоперация на Украине это отчетливо показала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в правительстве анонсировали запуск проекта о развитии беспилотного транспорта.