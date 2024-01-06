«Через минуту начинают подпевать»: Gazebo удивился любви россиян к музыке 80-х

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Итальянский исполнитель порадовал российских поклонников выступлением на фестивале «Легенды Ретро FM».

В России, как нигде в мире, любят музыку 80-х. Об этом итальянский певец Пол Маццолини, известный под псевдонимом Gazebo, заявил в интервью автору и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «Лана — спрошу!» Лане Шевченко.

«Я думаю, самое удивительное в России — это то, как сильно публика любит музыку 80-х. Я чувствую то, как люди реагируют даже на те песни, которые не знают. Им нравится звучание, и через одну-две минуты они уже начинают подпевать, потому что они действительно хотят вникнуть в это. И это потрясающе, это просто замечательно», — восхитился певец.

Со звездой итальянской эстрады 80-х команде спецпроекта «Лана — спрошу!» удалось пообщаться за кулисами концертной площадки фестиваля «Легенды Ретро FM». Мероприятие прошло в Москве впервые после перерыва в несколько лет, который наступил с началом пандемии коронавируса.

На очередном шоу в российской столице высадился целый десант любимых россиянами зарубежных артистов 70-80-90-х годов: Joy, Arabesque, Gazebo, Fancy, Lian Ross и Pupo. Подробный отчет о мероприятии смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посетивший Москву итальянский певец Gazebo «крепко обнял» российских поклонников в честь Нового года.