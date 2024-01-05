Прокуратура Московской области начала проверку после проблем с подачей тепла
Прокуратура МО: организована проверка после перебоев с подачей тепла
Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl
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Кроме того, рассматривается возможность возбуждения дел об административных правонарушениях.
Прокуратура начала проверку после перебоев в предоставлении коммунальных услуг в Московской области. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
В заявлении указывается, что организована проверка исполнения жилищного законодательства в подаче электроэнергии, тепла и водоснабжения на территории региона.
Также отмечается, что были нарушены правила предоставления коммунальных услуг. Поэтому в адрес руководителей ресурсоснабжающих организаций внесены представления. Кроме того, рассматривается возможность возбуждения дел об административных правонарушениях.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому положена компенсация расходов на оплату «коммуналки».