Прокуратура Московской области начала проверку после проблем с подачей тепла

Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl

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Кроме того, рассматривается возможность возбуждения дел об административных правонарушениях.

Прокуратура начала проверку после перебоев в предоставлении коммунальных услуг в Московской области. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

В заявлении указывается, что организована проверка исполнения жилищного законодательства в подаче электроэнергии, тепла и водоснабжения на территории региона.

Также отмечается, что были нарушены правила предоставления коммунальных услуг. Поэтому в адрес руководителей ресурсоснабжающих организаций внесены представления. Кроме того, рассматривается возможность возбуждения дел об административных правонарушениях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому положена компенсация расходов на оплату «коммуналки».