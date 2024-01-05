КНДР ответила на военные учения Южной Кореи в Желтом море

Северная Корея в ответ на учения Южной провела стрельбы на море

Фото: Reuters / KCNA KCNA

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Стороны с самого утра обстреливают друг друга.

Северная Корея провела стрельбы артиллерии на Желтом море. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на СМИ КНДР.

Указывается, что стрельбы являются ответом на военные учения, которые провела ранее Южная Корея. Вместе с тем КНДР предупредила о беспрецедентном ответе в случае «провокаций со стороны врагов».

Утром 5 января КНДР выпустила 200 артиллерийских снарядов в сторону Южной Кореи. Из-за этого на острове Енпхендо началась эвакуация местных жителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о жестком ответе Южной Кореи на запуск 200 ракет КНДР. В частности, военные провели ответный обстрел 400 артиллерийскими снарядами. В учениях были использованы в том числе самоходные артиллерийские установки К9 на северо-западных островах.

Южнокорейские морпехи провели стрельбу по морским условным целям впервые с момента заключения межкорейского соглашения о снижении военной напряженности от 19 сентября 2018 года.