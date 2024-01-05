Авиация и силы ПВО сбили украинские Су-27 и Ми-8 в зоне СВО

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Какую еще военную технику киевского режима удалось поразить?

За прошедшую неделю авиация и средства ПВО России сбили самолет Су-27 и вертолет Ми-8 Украины в зоне спецоперации. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Сбиты самолет Су-27 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены восемь крылатых ракет Storm Shadow и 14 тактических ракет «Точка-У“», — доложил он.

Вместе с тем удалось поразить 253 украинских дрона, около 110 снарядов РСЗО HIMARS, «Ольха» и Vampire. Конашенков также среди потерь ВСУ назвал три зенитные ракеты комплекса С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям, и еще три противорадиолокационные HARM.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным на тот момент республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 13 боевиков ВСУ сдались в плен России за последнюю неделю.