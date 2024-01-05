Обратная сторона Нового года: в СССР Дед Мороз и Снегурочка были задержаны за ограбления

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

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Сказочные герои подмешивали снотворное в алкоголь или угрожали оружием, а потом выносили ценности и деньги из квартир.

В Москве 45 лет назад задержали грабителей в образе Деда Мороза и Снегурочки. Преступники приходили в гости к семьям, показывали детям спектакль и дарили подарки. Но их остальные действия выходили из каноничного образа Деда Мороза и Снегурочки. Грабители угощали взрослых алкоголем со снотворным. А затем забирали все ценное из квартиры. Об этой истории рассказало агентство РИА Новости.

В декабре 1978 года в квартиру директора универмага Андрей Барсукова пришли Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравили пятилетнего мальчика с наступающим Новым годом и налили его родителям по рюмке коньяка.

Через несколько минут Барсуков и его супруга уснули. Снегурочка заверила мальчика, что с его родителями все в порядке, и они просто устали. Самому же ребенку предложили сыграть в прятки. А за это время грабители вынесли из квартиры все деньги. Экспертиза показала, что в алкоголь добавили клофелин.

Правоохранители разыскивали грабителей. Потерпевший вспомнил, что на пальцах Деда Мороза были синие татуировки. В ЦК КПСС также взяли расследование под особый контроль.

А через несколько дней один из сотрудников партии сам стал жертвой ограбления. Дед Мороз угрожал хозяину квартиры прицелом, а Снегурочка собирала в сумку ценные вещи. Затем сказочные герои связали потерпевшего и покинули квартиру.

Подобное Дед Мороз и Снегурочка вытворяли на протяжении десяти дней. При этом они грабили только в одном районе. Между потерпевшими была связь. Оказалось, что они все водили своих детей в один детский сад. Поэтому у правоохранителей было предположение, что наводку давал какой-то сотрудник учреждения.

Правоохранители наведались в детский сад. На одном из стендов с фотографиями они заметили улыбающегося Деда Мороза, у которого на пальцах были те самые наколки.

Этим волшебным существом оказался некий Евгений Кривошеев. Он был сожителем воспитательницы детского сада Оксаны Варанец, которую ранее уволили за кражу продуктов. Сам же мужчина учился на актера.

Окончательно Кривошеев выдал себя 29 декабря. На улице он увидел плачущего мальчика. Мужчина решил успокоить ребенка и подарил ему подарок. Но вот только презент насторожил семью мальчика.

Отец ребенка обратился в милицию. И под видом соцработников правоохранители стали обходить близлежащие дома. На пороге одной из дверей они встретили Оксану Варанец, а Евгений Кривошеев находился в квартире.

Так милиции и удалось взять преступников. Мужчина отправился в колонию на пять лет, а женщина на четыре года.

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