Финляндия допустила запрет на экспорт СПГ из России в 2025 году

Фото: Stefan Sauer / ТАСС

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Действующий контракт не попадает под санкции.

В 2025 году власти Финляндии могут запретить импорт российского СПГ. Об этом сообщил Кай Мюккянен, министр по делам окружающей среды и климата, передает местная газета Helsingin Sanomat.

Сообщается, что запрет может действовать лишь определенный период времени. Сейчас государственная энергетическая компания Gasum продолжает импортировать СПГ из России. Договор, по которому осуществляются поставки, не пропадает.

«Я не хочу обещать какую-то конкретную дату, но, надеюсь, в следующем году мы окажемся в такой ситуации, когда запрет вступит в силу», — отметил Мюккянен.

Он отметил, что эффективным решением было бы введение соответствующих санкций всеми участниками Евросоюза. Однако ряд стран не готов пойти на это.

Газовая реформа РФ запрещает закупать трубопроводный и сжиженный природный газ по соображениям безопасности. Соответствующее распоряжение вступит в силу весной этого года.

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