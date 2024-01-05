Доллар все? Санкции заставили многие страны задуматься о своей зависимости от США

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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Экономист объяснил снижение роли американской валюты в мировой экономике.

С 2022 года в мире наметилась тенденция разворота от доллара. Об этом в эксклюзивном интервью с 5-tv.ru заявил Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ.

По его словам, текущий кризис можно считать уникальным. Впервые в истории доллар не укрепляется по отношению к корзине валют. Индекс доллара начал снижение.

«Страны, представляющие альтернативную Западу точку зрения, хеджируют риски, пытаются застраховаться. Они понимают, что политика санкций абсолютно безрассудная. Страны, которые позиционируют себя как независимые, начали процесс выхода из западных валют», — считает Чирков.

В качестве примера экономист привел Китай. Также он добавил, что золото стало отличной альтернативой американскому доллару. В последнее время оно находится на восходящей траектории.

«Доллар начал терять свою роль как всемирная торговая единица. Это совершившийся факт. Просто доля доллара в мировой торговле одномоментно не станет очень низкой. Это процесс достаточно плавный. Я не исключаю, что с долларом ситуация может развиваться по самому драматичному сценарию», — уверен специалист.

При выборе альтернативы доллару необходимо смотреть на самые мощные экономики мира. К примеру, на китайский юань, российский рубль, индийскую рупию, дирхам ОАЭ и прочие альтернативы. Он добавил, что первая страна, которая предложит хороший вариант, получит шанс вывести свою валюту на мировой уровень.

В конце интервью Чирков добавил, что российская экономика — самая большая и динамичная в Европе. При этом мы пользуемся не только национальной валютой, но и деньгами других стран в товарообороте.

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