«Новогодний подарок»: четырехмиллионный гость выставки «Россия» выиграл поездку в Краснодарский край

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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А также сертификат на посещение лучших виноделен России.

Четырехмиллионным гостем выставки-форума «Россия» стала Дарья Молодцова из Тулы. В честь такой красивой цифры она получили подарки: поездку в Краснодарский край и сертификат на посещение лучших виноделен России от АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» и Министерства сельского хозяйства РФ.

«Мы ехали на Выставку спонтанно. Это невероятно, мы очень рады — это прекрасный новогодний подарок», — рассказала победительница акции.

Дарья приехала на выставку-форум вместе со своими друзьями Марией Александровой и Антоном Петровым, а также мужем Владимиром. Для компании Министерство сельского хозяйства организовало экскурсию по мультимедийной выставке «Путь зерна» вместе с дегустацией блюд из российских продуктов.

Туристическая поездка по Краснодарскому краю для четырехмиллионного гостя запланирована на 21–30 мая. Дарья вместе с друзьями посетит Краснодар, Анапу, Сочи и Красную Поляну.

«Уверен, что ребята по-настоящему насладятся поездкой и экскурсиями. Минсельхоз России продолжит создавать все условия для развития российской винодельческой отрасли, укрепления ее производственного и туристического потенциала», — сказал заместитель министра сельского хозяйства Максим Титов.