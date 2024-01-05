«Вот такой Новый год»: Регина Тодоренко рассказала о неожиданной болезни детей

Тодоренко рассказала, что весь Новый год провела без сна из-за простуды детей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; Instagram / reginatodorenko; 5-tv.ru

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Насладиться выходными популярной телеведущей в этом году не удалось.

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась с подписчиками, что ее праздничные выходные прошли не так, как планировала звезда. Оказалось, любимые сыновья артистки заболели прямо в канун Нового года. Об «испытаниях» знаменитость рассказала в своем личном блоге.

Младший сын Регины, Мирослав, неожиданно почувствовал себя плохо 31 декабря. У мальчика поднялась высокая температура, из-за которой звездной маме понадобилось вызвать скорую. Ребенок заразил своего старшего брата Мишу. Как написала Тодоренко на своей странице, без сна вся семья была около пяти дней.

«Ничего не предвещало беды, но 31-го декабря Мироше стало очень плохо. Он подхватил какой-то вирус. Малыш заразил старшего брата, и вот мы уже пять ночей без сна. Себя не жалко, за деток сердце болит. Вот такой Новый год», — пожаловалась ведущая.

Артистка пошутила, что это Дедушка Мороз послал ей «немного испытаний», с которыми они с родными обязательно справятся. Сейчас малыши чувствуют себя немного лучше, но, как отметила Регина, по ночам ситуация усугубляется, и самочувствие детей становится хуже.

Тодоренко призналась, что быть «хорошей» мамой тяжело, когда необходимо улетать в другую страну на работу. Несмотря на измотанность, усталость и нервы, звезда уже отправилась в Дубай, оставив Мирошу и Мишу с папой.

«Жизнь такая штука, что работать приходится в любом состоянии. По такому принципу я живу до сих пор», — заключила знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие новогодние традиции есть в семье Топалова и Тодоренко.

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