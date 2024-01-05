МО РФ: в небе над Черном морем уничтожена украинская ракета «Нептун»

Дарья Евстрахина 78 0
МО РФ: в небе над Черном морем уничтожена украинская ракета «Нептун»
Срочная
новость

Фото: Минобороны РФ

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Попытка киевского режима устроить теракт успешно пресечена.

В небе над Черном морем уничтожена украинская противокорабельная ракета «Нептун». Попытка киевского режима устроить теракт успешно пресечена. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с поставленной задачей, ракета балы оперативно обнаружена и сбита.

Новости партнеров

Новости СМИ2