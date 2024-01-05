«Я не кичусь этим»: Андрей Чадов о помощи детским домам

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

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Актер рассказал, что занимается благотворительностью вместе с состоятельными друзьями.

Актер театра и кино Андрей Чадов признался в беседе с автором и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Ланой Шевченко, что занимается благотворительностью, но не говорит об этом «направо и налево».

«Я не кичусь этим. Да, у меня есть друзья обеспеченные. Иногда, раз в год, мы ездим в какие-то [детские] дома, покупаем подарки. Это может быть на Новый год. <…> Это не обязательно дети с ДЦП, это может быть какой-то центр наркологический — просто приехать, поговорить с ними. Такое тоже было. Это круто, важно, но я не говорю об этом направо и налево. Вот вы спросили — я рассказал. А так, есть и есть», — рассказал актер.

Также в интервью звезда фильма «Живой» рассказал, как сделал предложение своей супруге, когда и сколько планирует детей, скучает ли по кино и чем ему дорог театр, а также о развитии киноиндустрии в России, и как встретил начало спецоперации по защите Донбасса в США.

Полное интервью с актером Андреем Чадовым в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Чадов раскрыл детали свадьбы с моделью Анастасией Виноградовой.