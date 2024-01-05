«Русские перехватили инициативу»: в Германии заявили о крахе ВСУ на фронте

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Параллельно ВС РФ наносят массированные удары по территории Украины.

Войска России перехватили инициативу по всей линии фронта. Об этом заявил немецкому телеканалу Welt журналист Кристоф Ваннер.

«Важный пункт заключается в том, что русские перехватили инициативу в этих позиционных боях», — сказал он.

Российская армия усилила продвижение в зоне спецоперации на Украине и оказывает сильное давление на ВСУ, добавил Ваннер. Параллельно наши войска наносят массированные удары по территории Незалежной. Так, сегодня, 5 января, взрывы прогремели в Хмельницкой области.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным на тот момент республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы отодвинули боевиков ВСУ под Артемовском.