«Гонки за результатом нет»: как научиться фигурному катанию взрослым

Фото: www.globallookpress.com / JesÃºS HellÃ­N

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Мечта фанатов спортивной дисциплины может сбыться.

В последнее время фигурное катание стало одним из самых популярных видов спорта. Так, сегодня заполнены не только секции для детей, но и взрослые любительские школы, которые обучат любого поклонника коньков. Как начать заниматься фигурным катанием, если вы уже выросли, рассказал «БИЗНЕС Online» Артур Балашников, директор центра «Аксель».

Сперва эксперт посоветовал выбрать школу для тренировок, у которой будут хорошие отзывы и неплохой поток учеников. После стоит найти проверенного тренера с большим опытом и рекомендациями — важно проследить, чтобы он не оказался «самозванцем».

«Попадаются самозванцы. Они говорят, что у них регалии мастеров спорта, а по факту их нет. Были истории, когда во взрослом возрасте начинали заниматься фигурным катанием, а потом резко становились тренерами и называли себя мастерами спорта», — предупредил специалист.

Часть тренировок будет проходить в спортивном зале — прыжки отрабатываются в кроссовках на полу. Важно помнить, что фигурное катание — травмоопасный спорт, поэтому необходимо уделить большое внимание технике падения и правильной постановке коньков после начала занятий.

Сначала изучаются такие базовые элементы, как змейка, фонарики и катание елочкой. Прыжки начнутся чуть позже — примерно через полгода.

«Любители, которые занимаются 3–4 года, учатся двойным прыжкам. Гонки за результатом нет, ориентируемся на спортсмена. Если он готов, ставим задачу, делаем подготовку в зале, подводящие упражнения на льду, а после переходим на элементы», — рассказал Артур Балашников.

Для обучения будет нужно приобрести качественные коньки, а также резиновые чехлы, тренировочную одежду и специальные тренажеры, которые могут понадобится.

Кроме того, в специальных школах возможно подготовить специальную программу для любительских соревнований. Тренер вместе с хореографом подберут материал и подготовят к выступлению.

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